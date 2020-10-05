大陸自10月1日開始8天長假，至昨日電影總票房終於突破百億人民幣，較去年2月11日就達百億大關晚了235天，但總算擺脫疫情影響，除8月下旬上演《八佰》已破30億，這次連假檔《我和我的家鄉》、動畫《姜子牙》也雙破10億，影市類股後勢被專家看漲，北京文化、光線傳媒尤其熱門。

張藝謀監製作品《我和我的家鄉》由5個故事組成，眾星雲集，黃渤、葛優、鄧超、王寶強、徐崢參演，徐崢、鄧超還參與執導，主要出品與發行方是北京文化。大陸電影產業遭易情重創，年中才復工，北京文化上半年淨虧6429.83萬人民幣，但《我和我的家鄉》推出前就受期待，北京文化上周三節前最後交易日已收漲4.1%%，《我》片在連假前4天熱映後，預計票房上看31.02億人民幣，可望進一步推高股價，北文下半年營收也被看好翻紅。

由美國夢工廠出身程騰等人導演《姜子牙》原為春節檔，因疫情調整至十一長假，上映首日票房就有3.6億人民幣，加上4天破10億，雙破去年《哪吒之魔童轉世》所保持陸產動畫票房紀錄，出品、發行由光線傳媒包攬，該公司股價從8月16日《姜子牙》定下檔期後就上揚，節前收漲6.59%。

《姜子牙》開高走低，至昨日止票房已被《我和我的家鄉》超越，但預測票房16.57億也相當可觀，且該片其他參與出品、發行公司多半也與光線傳媒有關，光線傳媒預期獲利不會比《我》片的北京文化差太多。

據《中國基金報》報導，券商認為在多部高口碑電影驅動下，大陸電影院線、電影院廣告公司業績從第2季持續翻紅的確定性增強，電影類股修復已進入後期階段，看好大片發行公司後續營利。另有分析指出此次連假檔期票房與去年同期相比已恢復8至9成，中性預估今年大陸全年票房可能達150億人民幣。

描寫國軍團長謝晉元率八百壯士死守四行倉庫的《八佰》加上《我和我的家鄉》、《姜子牙》票房目前合計已破50.5億人民幣，不過3片由於台灣目前仍實施每年10片陸片進口配額制度，加上陸片抵制金馬獎使得例外條款也不可能適用，因此今年不可能在台上映，明年能否在院線看到，也要視可能於11月公布、明年抽籤結果而定。

(中時新聞網)