近來頻傳健保費將調漲，衛福部長陳時中日前出席「2020健保國是會議」時，說完調漲保費就拍拍屁股走人，引來醫界砲火猛烈，不滿一場論壇只剩醫師與專家們互相討論，政府代表卻走光光，怒斥「健保開會模式讓人刷新三觀」。

陳時中3日出席「2020健保國是會議」時表示，健保不單純是財務問題，呼籲國人要以「投資」角度看待健保，但由於來去匆匆，沒有對健保弊端提出解方，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰在臉書批評「健保開會模式總讓人刷新三觀」。

蘇一峰指出，有關健保的會議，專家不是沒收到開會通知，就是簽到等於同意，會議現場明明沒有共識，卻還是通過政策，尤其這次國是會議由執政者搶先發言，一講完就旋風式離開，只留下滿是錯愕的醫藥專家，「健保幾千億的國家花費，政策閉門造車，不受民意的監督」。

此外，由外科醫師經營的臉書《鮪魚肚醫師543》也猛烈砲火，認為關於健保制度，醫界認真研究準備，結果陳部長來去匆匆，說了一個「健康要投資」的說法，表明要漲保費就走了，過程中只談開源不敢提節流，部長走後留下的一名健保署官員只說明防疫期間健保有多棒。

鮪魚肚醫師無奈表示，陳時中在醫師們能開口發表意見的時候，已經拍拍屁股離開了，一場論壇，只剩醫師與專家們互相討論，政府代表卻走光光。鮪魚肚醫師認為，明明健保預算只有這些，還要一直加新的東西進來，當然會不夠，不夠的時候就轉頭叫醫護人員共體時艱。他認為不是跟健康有關就全部叫健保買單，那每個國民要繳多少保費才夠健保揮霍，健保之所以是台灣之光，是因為台灣的醫護肯忍受低薪資高工時、燃燒醫德，是其他國家學者不可能接受的條件。

💥健保開會模式總是讓人刷新三觀…… 😨專家不是沒收到開會通知，就是簽到等於同意，現場明明沒共識卻等於通過政策… 😰這次國是會議則是，官搶先發言，一講完旋風式離開，只留下滿屋錯愕的醫藥專家…… 🇹🇼健保幾千億的國家花費，政策閉門造車，不受民意的監督… 由蘇一峰發佈於 2020年10月4日 星期日

在... 由鮪魚肚醫師543 發佈於 2020年10月4日 星期日

(中時新聞網)