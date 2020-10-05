立法院即將召開修憲委員會，考試院監察院存廢預料也將成為討論議題。民進黨立委周春米今天在立法院司法法制委員會質詢人事總處人事長施能傑，假設考試院真的被廢除，那考試院的權限最容易放到行政院，施能傑表示，「我也認為應該是這樣。」

對於考試權若併入行政院，施能傑表示，憲法說行政院是國家最高行政機關，而從民間企業或任何國家的行政制度來說，沒有說最高行政機關不負責自己的HRM（選、訓、用、留）。

周春米質詢，如果將來考試院執掌合併到行政院編制上是否會有問題？施能傑表示，不會有問題，那邊也有同仁，就只是機關的整合，是一樣的業務，「我很有信心，前提是如果（廢除考試院）發生的話。」

國民黨立委吳怡玎則追問是否這代表人事總處傾向把考試院職權併進人事總處？施能傑解釋，他是尊重立法院修憲結果。施能傑同意把考試院執掌並進行政機關，他認為行政院是國家最高行政機關，人事行政管理本來就是行政權的一部份。考試權獨立的部分，考試院能獨立辦理考試讓社會比較能接受，但人力資源管理不是只有辦考試，其他業務比較適合在行政部門處理。

此外，周春米提到，2023年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度由主管機關重行建立，假設修憲成功，其時間點也是落在差不多這時候，如果時間的大限剛好重複，人事總處是否有辦法準備好？

施能傑表示，這不是太大的問題，目前銓敘部已經在進行研究，2023年假設修憲，那業務的移轉也只是承接，過程中銓敘部也一定會跟行政院做充分討論，由其新進年金制度涉及國家財政，銓敘部已經在做不同方案評估，如果業務移過來一定是交給人事總處，是很自然的。

(中時 )