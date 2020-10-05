川普確診新冠肺炎添變數，台股開高走低站不上12600點！上週五美國總統川普證實確診新冠肺炎，潑了原本強勢反彈的美股一桶冷水，中國最大晶片製造商-中芯國際於10月4日發布正式公告，針對美國商務部向其供應商發出信函，對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定進行說明，多空兩大事件讓台股盤前觀望氣氛濃厚，雖然今天台股早盤因川普病情好轉，美股盤前期指大漲而強勢開高，盤中更因台積電(2330)及康那香(9919)、恆大(1325)及南六(6504)等防疫股攻高，中小型股—矽力-KY(6415)、東科-KY(5225)、圓剛(2417)、合世(1781)、聚隆(1466)等股價亮燈漲停，指數一度大漲逾百點，站上12600點。

但台積電中場過後由紅翻黑，中芯國際受制裁轉單受惠股的聯電(2303)、世界(5347)等因漲多處於高檔整理，本週將舉行法說會的大立光(3008)亦開高走低，在台股多頭無力上攻下，截至11點30分為止，加權股價指數12532.21點，上漲16.6點，成交量1014.71億元；OTC指數為162.47點，上漲0.42點，成交量212.6億元。

今日上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲2.07%，其次是生醫類股及運輸類股，分別上漲1.89%及1.3%，表現較差者為光電類股、電腦週邊設備類股及電子通路類股，其中光電類股下跌0.75%，電腦週邊設備類股下跌0.65%，電子通路類股下跌0.64%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲0.99%，表現最差為遊戲類股，下跌0.74%。

就技術面來看，上週台股因逢中秋節長假，市場交投清淡，僅跟隨美股強勢反彈，上週加權股價指數收盤為12515.61點，累計一週上漲282.7點，漲幅為2.31%，週K線收紅，週成交值為4621.05億元，較前一週下降，OTC收盤指數為162.05點，累計一週上漲3.45點，漲幅為2.18%，週K線收紅，週成交值為949.57億元，較前一週下降。今天台股雖然一度因美股盤前期指大漲攀高至12600點以上，但川普確診新冠肺炎，為美國總統大選增添變數，市場觀望氣氛濃厚，盤中指數開高走低；台股近期於12149點拉出下影線，看似有望成為短期底部支撐，然而上檔各條短中期均線賣壓重重，10日、20日及季線糾結在12550點到12750點狹幅區間範圍，由於台股短期均線下彎，上檔壓力重重，且美國總統大選日期漸近，市場變數增加，且接下來又有國慶日連假，預期指數不易向上突破層層反壓關卡，預估本週台股指數將在12500點上下200點震盪。

分析師表示，中秋節長假期間川普驚傳確診，美國新紓困案兩黨協商陷入困局，為市場平添變數；且歐美疫情再次升溫，英國無協議脫歐紛擾再起，影響國際金融市場穩定，為台股走勢留下不確定因素；不過，無論景氣趨勢，以過往經驗來說，第4季與隔年第1季是股市最佳時節，所以10月應該謹慎布局，基於國安基金底線，指數低點預期在12000點～12200點，至於高點，有鑑於美國選舉變數尚待揭曉，12800點應該已經是極限，除非選情有意外明朗的變化，重點是10月投資主要目標是為11月選後行情，故不宜殺低，也忌追高，盤局不變，等待收穫。

考量目前台股上檔賣壓重重，短中期均線偏空，成交量能萎縮，不利指數上攻，建議多看少做、保守操作、獲利了結、落袋為安，可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股；可逢低佈局受惠電子新品推出，供應鏈業績增溫如：PA、驅動IC及晶圓代工、電源供應器股；以及客戶旺季拉貨，且具防疫概念的紡織服飾股等。

(時報資訊)