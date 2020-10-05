中秋連假前國際股市回升，台股亦反彈2.31％，外資由賣轉買，根據台灣證券交易所統計，上周三個交易日，外資在集中市場買超為131.08億元；統計今年年初至9月30日止，外資總買進金額為8兆9,620.60億元，總賣出金額為9兆6,526.52億元，累計賣超為6,905.92億元。

外資總持有股票市值為16兆6,530.57億元新台幣，占全體上市股票市值的43.78％，較9月25日的16兆2,319.75億元新台幣，增加4,210.82億元。

在個股方面，買超集中在記憶體族群，旺宏(2337)、華邦電(2344)及南亞科(2408)居買超前3大個股，買超張數分別為：29,415張、27,504張及22,089張。

賣超部分，元大金(2885)居賣超第一大個股，總計賣超48,467張，群創(3481)、聯電(2303)居第2、3大，賣超張數分別為44,236張及33,641張。

(時報資訊)