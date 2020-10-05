對於國民黨立委批評行政院長蘇貞昌是「最會借錢的院長」，蘇貞昌今（5）日受訪時回擊國民黨忘了自己執政時期負債最多，並表示所有的錢都用在刀口上，使台灣經濟在疫情下仍能正成長，希望「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」這種話不用多說。

國民黨立委批評，民進黨政府屢編預算、頻繁舉債，相當於一個新生兒可能要背負近26萬元國債，並指出蘇貞昌上任之後舉債1.1兆元，是最會借錢的院長。蘇貞昌今日赴宜蘭參加南方澳跨港大橋動工典禮，會前接受媒體聯訪時做出回應。

蘇貞昌認為，國民黨可能忘了自己執政8年時是負債最多、甚至年年負債，這些在決算圖表上都清清楚楚。蔡英文總統上任以來最注重財政紀律、且年年還債最多，要不是遭遇新冠肺炎疫情，還會是幾十年來首度達到收支平衡，今年預算就是這樣。

蘇貞昌表示，面對全球3500萬人確診新冠肺炎、100多萬人死亡的此時此刻，台灣在對抗新冠肺炎疫情上做得最好，就是蔡英文總統領導有方，且政府將很多資源放在防疫、紓困、振興上，做得非常有效率，所以經濟上只有台灣現在還能正成長。

蘇貞昌指出，從美國舉債30兆元、歐盟60兆元、日本8.8兆元來看，就可以看出全球政府都在致力防疫、紓困，並用力振興經濟。台灣將所有的錢都用在刀口上，也做得最有效率，希望「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」這種話不用囉唆、不用多說。

(時報資訊)