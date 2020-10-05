聯準會祭出超寬鬆貨幣政策的低利率環境下，市場資金充沛，全球股市快速回溫，證交所統計截至今年8月底台股開戶人次累計達1,100萬人。然而，低利率、高波動環境下該如何操作？元大投信建議投資人，改變逐高配息率而居的想法，檢視手上的配息資產，是否有可能面臨匯率劇烈波動、本金縮水、息收水準下滑的風險。配息產品最好具備息收追求穩、企業挑選好、報酬追求久，挑選強健體質的金雞母，才能持續定期提供好蛋。

元大投信表示，一般說來，在台灣整體上市企業配息金額平穩情況下，台股含息指數報酬率與殖利率像翹翹板關係，當殖利率降低，通常含息指數報酬率相對高；反之當殖利率高，當年度含息指數報酬率則表現較差。觀察2003年以來，以台股平均殖利率約4%當作分界點，殖利率4%以下，年度指數含息報酬率至少有2位數表現。而長期來看，可以發現台股即使遭遇逆風，但反彈快速，配息率表現亦佳，是一個兼具資本利得與息收機會的優質標的。

以下為挑選金雞母幾個觀察重點：

1.息收追求穩：根據台灣證券交易所的統計，台股集中市場股票2010年來殖利率，多數年度都在4%上下，即使在金融海嘯期間，也有2.76%水準。因此投資組合中建議可納入台股作為息收來源，還可避開投資海外市場的匯率風險。此外，雖然很多資產類型都能提供配息，但管理不佳的話，亦可能每次配息水準有高低落差的情形。已有投信業者透過完善的配息機制規劃，將企業年度配息扣除相關費用後按月發放，也有助投資人資金運用規劃，新加入的資金不會影響原有投資人的權益，投資人持有愈久愈吃香。

2.企業挑選好：以外銷為主的台灣企業，歷經千錘百鍊，例如科技業在每次新科技浪潮中從不缺席，很多已經是具世界級競爭力企業，進入穩健經營的階段，較能抵禦景氣波動，資產縮水風險也相對低。

3.報酬追求久：中長期來說低利率環境有利股市，挑選站在趨勢上資產，有利養大金雞母，能持續提供好蛋，台股站穩萬點之上成為常態，顯示進入成熟股市特徵，建議投資人轉換挑飆股賺價差思維，不妨透過專業團隊操盤的股票型基金，佈局發放高股利、優質龍頭企業。

(時報資訊)