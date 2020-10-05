彰銀(2801)積極拓展開放API場域，繼與萊爾富超商APP合作推出生活繳費後，宣布即日起再與法國巴黎人壽異業結盟，獨家合作推出會員線上即時繳納保險費服務，達到金融繳費服務無斷點的生活化目的。

彰銀指出，過去民眾往往要持繳款單前往實體銀行、超商或登入各銀行網銀操作，才能進行帳戶扣款繳交保費。現在透過API結合法巴人壽提供的會員服務網站，即可即時查詢與繳納保險待繳費用。

彰銀近年陸續透過開放API，將金融服務結合不同產業以優化使用者體驗，已與多家保險業者合作繳費、於大型交易市場引進不同客戶應用於交易保證金支付場景、與大型醫院開發的看診掛號APP串接繳納看診醫療費用服務，並持續與大型連鎖商戶合作消費購物場域。

彰銀指出，目前正積極參與財金開放API運用，第一階段已與「麻布記帳」APP介接台、外幣存款利率及匯率公開資料查詢，第二階段「消費者資訊查詢」亦已陸續與目標合作業者開發新運用場域中，未來將陸續推出嶄新應用情境。

彰銀致力發展數位金融業務，並持續致力貼近消費者需求導向的創新服務目標。彰銀表示，未來將運用成功模式積極尋求異業合作，以拓展各產業或社區服務平台，提供民眾各項交易更安全、多元、便捷的電子化繳費應用場域。

(時報資訊)