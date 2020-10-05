超商24小時營業，是否違反公平法？立委邱臣遠5日在立法院經濟委員會，以日本公平會的見解為例質詢，公平會是否有針對超商與加盟主相對關係與合約，進行相關調查？公平會主委黃美瑛答詢指出，公平會的處理原則是，加盟主和企業總部的相關契約一定要做到資訊的完整揭露。

邱臣遠以日本公平會9月提出報告為據指出，如果超商業者單方面要求加盟店24小時營業，可能違反反壟斷法中禁止濫用優越地位的規範。同時，如果總部承諾不在加盟店附近開店，卻又打破約定，也同樣有違法疑慮。日本公平會還要求，包含7-11、全家、Lawson等8家超商業者，必需自我檢查是否存在類似的行為，並在11月底前提交報告與改善措施。

邱臣遠以「超商為什麼一定要24小時營業？」為質詢重點。他說，國內超商24小時營業相當普遍，雖然也有部分機關、學校，會依據當地情況，晚上是沒有營業。但是，他問黃美瑛，公平會是否有相關法令可保障加盟主，總部企業不可強迫要求加盟店24小時營業，若違反24小時營業，是否有無高額違約金產生的可能？

黃美瑛回應指出，目前公平會還沒接到國內超商加盟主針對24小時營業違約的爭議案件，不過，她強調，公平會會要求企業總部和加盟主間的相關加盟契約，必須做完整的資訊揭露。

(工商 )