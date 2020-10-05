港股高點震盪 午盤收1.46％ 12:212020/10/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數5日開高震盪，早盤開高580點，漲幅2.47％，報24,039點，重回24,000點關口。截至中午收盤，上漲342.92點，漲幅略微收窄至1.46％，收23,801.97點，成交額544.95億港元。 國企指數中午收報9,463.93點，上漲66.56點，上漲0.71％。 (工商 ) #漲幅 #中午 #午盤 #香港恒生指數 #開高震盪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中芯認了被美制裁 港股價跳水跌逾7％ 11:192020/10/05 財經 《半導體》Q4淡季有撐 精測放量走高 11:252020/10/05 財經 《半導體》Q4旺季添薪 日月光投控放量勁揚 11:082020/10/05 財經 《店頭市場》櫃買半導體領航報酬指數 10企業入列 08:522020/10/05 財經 《晨間解盤》區間震盪(日盛投顧提供) 09:132020/10/05 財經 川普染疫 外資緊盯台股 04:102020/10/05 證券．權證 黃金股票型基金 績效衝第一 04:102020/10/05 生活新聞 《台北股市》川普染疫擾市 觀望為宜 11:422020/10/05 財經 AH股溢價創十年新高 港股有看頭 04:102020/10/05 投資理財 群益證券本周看好半導體、面板等五類股 09:042020/10/05 財經 財經熱門新聞 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 殖利率墊高，低價撿便宜 公股行庫抱台股 明年更用力 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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