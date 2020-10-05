香港恒生指數5日開高震盪，早盤開高580點，漲幅2.47％，報24,039點，重回24,000點關口。截至中午收盤，上漲342.92點，漲幅略微收窄至1.46％，收23,801.97點，成交額544.95億港元。

國企指數中午收報9,463.93點，上漲66.56點，上漲0.71％。

(工商 )

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