先前因美國總統川普感染新冠病毒，而使國際油價上周五崩落逾4％，但5日（周一）油價旋即反彈逾2％，歸功於白宮醫師周末釋出樂觀訊息，表示川普恢復良好，最快周一可以出院。

川普的最新健康情況舒緩全球市場的政治不確定性，推升亞洲早盤布蘭特原油12月期價勁揚0.85美元或2.16％，報每桶40.12美元。美國西德州中級原油11月期價躍升0.92美元或2.48％，報每桶37.97美元。

分析師表示，油價反彈是因為市場緩和對川普健康的擔憂，另外挪威勞工擴大罷工也是支撐油價的原因之一。

(工商 )