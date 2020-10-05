川普恢復良好 油價周一反彈逾2％ 12:212020/10/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 先前因美國總統川普感染新冠病毒，而使國際油價上周五崩落逾4％，但5日（周一）油價旋即反彈逾2％，歸功於白宮醫師周末釋出樂觀訊息，表示川普恢復良好，最快周一可以出院。 川普的最新健康情況舒緩全球市場的政治不確定性，推升亞洲早盤布蘭特原油12月期價勁揚0.85美元或2.16％，報每桶40.12美元。美國西德州中級原油11月期價躍升0.92美元或2.48％，報每桶37.97美元。 分析師表示，油價反彈是因為市場緩和對川普健康的擔憂，另外挪威勞工擴大罷工也是支撐油價的原因之一。 (工商 ) #川普 #油價 #期價 #報每桶 #美國總統川普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》川普確診 美油期貨跌逾4％ 10:002020/10/05 財經 《韓股》川普健康轉好跡象 南韓KOSPI挺升1.3％ 11:252020/10/05 財經 白宮醫師：川普曾接受供氧治療 最快10／5出院 04:352020/10/05 國際 《國際金融》川普最快周一出院 美股期貨走高 09:262020/10/05 財經 川普疑有肺炎 傳染病專家曝：恐怕很嚴重 10:532020/10/05 國際 《台北股市》川普染疫擾市 觀望為宜 11:422020/10/05 財經 新聞早班車》16萬失能人口 急需長照床位 06:302020/10/05 政治 川普染疫風波 台灣防疫明珠亮 04:102020/10/05 財經要聞 川普染疫 外資緊盯台股 04:102020/10/05 證券．權證 競選趴趴走 川普成超級傳播者 04:102020/10/05 國際大事 財經熱門新聞 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 川普確診爆3種下場 最慘結局…散戶1招保命 - 財經 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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