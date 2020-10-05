全球股市大行情趨勢不變，台股更可能「大吸金」。投信投顧公會理事長張錫5日表示，在全球資金寬鬆、新冠肺炎疫苗明年第二季問世、經濟恢復正成長及科技股多頭行情下，讓全球股市明年依舊看好，而台灣更是以四大理由，可能表現超前，張錫預估：「明年會比今年好，台股高點明年會更好，且持續到後年。」

張錫的台股吸金四大理由，一是台股配息率非常高，而2021年是高配息的市場，第二台灣科技股占台股市值六成以上，明年科技起飛，台灣不會缺席，第三是半導體非常缺貨，台灣是世界半導體主要供應商；第四，外資今年賣超台股7千億元，明年經濟恢復，外資會陸續回來，2020年台股是靠內資支撐，2021年外資將回頭，成為新的資金動能。

川普染上新冠肺炎，造成美股動盪，張錫5日在受訪時分析，在美國總統大選前來，市場本來就會震盪，選後仍可能再波動一陣子，但資本市場「大行情趨勢並不會改變」，因為全球資金非常寬鬆，且科技股2021年行情會非常好，張錫表示，全世界2020年GDP是負成長，但2021年第二季疫苗出來，生活陸續恢復正常，GDP恢復正成長機率非常高，而科技是這波上漲的主角，明年5G、AI、 IOT推動下，會有大幅成長。

張錫表示，10月財報將陸續出爐，目前基本面看起來不會太差，但美國大選前，加上國際市場流動，選前股市震盪大，且10月又有蘋果新機問世，若基本面好，又遇到市場急跌下來，將是很好的買點，而12月美國不論誰選上，都將回歸基本面，且2021年會比2020年更好，投資人不用看這麼短線，以「不變應萬變」，未來二年來看，股市仍是有很大的上漲空間。

張錫也強調，資本市場短期能見度較低，且這波會呈現K型復甦，即基本面、發展全的公司是K的上升端，但若基本面不全的公司，則是K的往下端，即好壞標的差異會非常大。

而台股在2020年表現相對亮眼，明年是否還有動能持續上漲？張錫表示，今年外資賣了7千億元，依外資慣例，大賣之後就會大買，2021年外資「一定大買回來」，加上經濟回穩，外資將是台股的大買盤，且科技基本面才剛開始，5G運用在生活各面向才剛開始發酵 未來會逾二成的成長，台灣會非常受益，2020年台股成長靠內資，2021年外資會回頭，會有新的成長動力。

(工商 )