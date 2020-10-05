戶政系統又傳當機？內政部：無全國性影響、不算當機 12:262020/10/05 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張琬宜(左)接受詢答(立法院網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院內政委員會今天聽取內政部業務報告，立委林思銘詢問，今天是否又發生戶政系統當機。內政部戶政司長張琬宜表示，這是資料庫擴增時發生資料量過大，並無全國性影響，也不算當機。 戶政系統今天傳出今年第4度當機，引起立委好奇，張琬宜表示，戶政系統的問題，是資料庫需要擴增，因為資料庫移到資訊中心的虛擬機房，臨時資料量較大，所以大概是影響一個小時。 張琬宜說，這也不算當機，也沒有全國性影響，在透過委外廠商執行排除作業後，已恢復正常。 (中時 ) #戶政系統 #當機 #內政部 #影響 #內政委員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－抹紅台商．損害台灣 04:102020/10/05 專題周報 移工酒駕也不行！ 勞動部：嚴重可廢止聘僱許可 11:422020/10/05 財經 昌鴻颱風生成路徑曝光 恐影響國慶連假 08:042020/10/05 生活 傳國泰今天將大裁員 國泰空姐料「這3類人最危險」 09:242020/10/05 兩岸 研訓院看世界－從房市熱絡 看區域平衡發展的新契機 04:102020/10/05 專題周報 再凶再有效率 也不該將法治踩在腳下 04:102020/10/05 時論廣場 業績暴跌壓力，頂不住了...... 國泰航空 擬裁員逾2千人 04:102020/10/05 全球財經 權證星光大道－中國信託證券 精測打底 外資進場回補 04:102020/10/05 證券．權證 專家傳真－車用零件維修免責條款 對本國智慧財產產業之影響 04:102020/10/05 專題周報 關稅法修正案 納物聯網盯走私 04:102020/10/05 財經焦點 政治熱門新聞 沈富雄列12大預言：拜登大勝、2024總統大位 4人爭逐 - 政治 大陸打過來會怎麼做？「街訪民調」台灣民眾第一反應超噴飯 - 政治 韓國瑜不在高雄全變了？他目睹「這一幕」轟：邁騙 - 政治 中秋後超慘畫面曝光 網：沒陸客後赤裸裸的台灣價值 - 政治 最新民調年輕人為何願上戰場卻不支持徵兵制 媒體人戳中要害 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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