立法院內政委員會今天聽取內政部業務報告，立委林思銘詢問，今天是否又發生戶政系統當機。內政部戶政司長張琬宜表示，這是資料庫擴增時發生資料量過大，並無全國性影響，也不算當機。

戶政系統今天傳出今年第4度當機，引起立委好奇，張琬宜表示，戶政系統的問題，是資料庫需要擴增，因為資料庫移到資訊中心的虛擬機房，臨時資料量較大，所以大概是影響一個小時。

張琬宜說，這也不算當機，也沒有全國性影響，在透過委外廠商執行排除作業後，已恢復正常。

(中時 )