美國總統川普確診染疫，立法院長游錫堃今天代表立法院表達關心祝福，期盼他早日康復，繼續領導世界對抗中國。他說，最近川普染疫，中國網路卻一片歡騰，藉機宣傳具中國特色的社會主義對抗疫有優勢，還好有台灣抗疫成為典範，也守住了民主。

國慶籌備委員會今天上午在立法院舉行，今年國慶以「2020民主台灣，自信前行」為主題。慶籌會主委、立法院長游錫堃表示，新冠肺炎全球肆虐，造成全球3500萬人確診、逾103萬人死亡的人類大浩劫。

他批評對岸，最近川普染疫，中國網路一片歡騰，如果理性發言，還會被刪，「讓我感到不可思議」，在多數民主國家抗疫都很辛苦，疫情在全球肆虐之際，中國還藉此大力宣揚具有中國特色的社會主義對抗疫有優勢。

游錫堃強調，還好有台灣，因為台灣抗疫被視為典範，台灣挺住，讓中國即使要宣傳也無法隨便，因為民主讓台灣自信前行，因此值此疫倩肆虐之際，我們將國慶主題做如此的設定，亦即將民主作為核心價值。

他認為，因為台灣挺住，對全球有民主有貢獻，也證明新冠肺炎肆虐不是因為民主，台灣挺住等於守住了民主。我們的民主，讓我們抗疫有成，被很多國家視為典範，相信可以再創經濟新高峰、能見度提高，駐美的蕭美琴也被稱為大使，很多美國議員都希望能與台灣建交，捷克國會議長也自稱是台灣人，民主讓台灣站來起，有民主就能屹立不搖。

(中時 )