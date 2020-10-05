家住太平區一位38歲患有唐氏症的周姓男子，日前上午徒步迷途在車水馬龍的太平橋上，被熱心的騎士發現報警處理，太平派出所員警立即到場協助，當時男子不願表達身分且有些抗拒，服務太平區已有20多年的資深巡佐林信華，憑著深耕勤區的經驗，發現男子患有罕見疾病的特徵，一眼就約略認出周姓男子身分，立即聯繫值班人員派員聯繫家人，最後順利通知周母到場安撫並助男子返家。

太平警分局太平派出所巡佐林信華、警員林緯晟日前上午8點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「太平橋往市區方向有一位男子走在橋上疑似迷路，請員警前來協助」。員警隨即上前關懷，起初男子對警方的詢問均不願表達身分，且應對有一搭沒一搭的，這時巡佐林信華發現男子疑患唐氏症病症，這症況讓員警回憶轄內有無類似的家庭，一方面仔細看著男子的特徵，憑著多年深耕地方的功力，心想這會不會是住中平路附近的某店老闆娘之子，隨即通知值班人員派員前往詢問，一問之下才發現家人也在附近找著他，得知訊息後趕緊前往現場順利將其帶回。

38歲周姓唐寶寶日前走失，幸熱心巡佐協助，一眼就約略認出周姓男子身分，順利通知家人助他返家。（台中市太平分局提供／馮惠宜翻攝）

周男母親表示，本身是經營小生意，有時客人多會忙碌一下，平時都會注意兒子動態，不知道才一閃神他竟趁隙外出迷路，非常感謝警方熱心為民服務，爾後也會再多加注意，避免類似情形發生。

(中時 )