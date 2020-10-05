怎樣投資才能穩賺不賠。國泰金控總經理李長庚在投資域領逾30年，他5日傳授投資人兩招「最有把握投資法」，一是災難投資，只要有大災難讓市場跌得稀哩嘩啦時，就拿閒錢進場，只要下跌就再加碼；二是時間分散，分段進場，李長庚說：「要練膽子，投資一定要逆人性，晚年生活才會好。」

年輕時就在國泰人壽投資部門歷練，至今仍在金融市場的李長庚表示，壽險法人投資與個人投資不同，壽險業可以長期投資部局、等待機會，至於個人投資，他比較有把握的二大投資法一是災難投資法，在市場跌得稀哩嘩啦， 如台股跌深時去買，且必須是用閒錢，勝算是非常大的。

李長庚說，剛投資進去時，也許前一、二年會被卡住，但只要堅持下去，災難時進場是「最不敗的，但最考驗人性」，只要市場再跌就再加碼，只要不是馬上要用到的錢，就可等市場回升，這是最好的方式。

例如川普染上新冠肺炎，短期對市場會有衝擊，但美國是民主國家，選舉結果無論有人再怎麼耍賴，不相信這國家或市場會崩解，終究會回升。

第二是投資時間點分散，只要是閒錢，市場大跌就是比較好的投資點，美國總統大選每個投資人都會擔心，但也只是短期，李長庚說台股跌破10年線敢去買的人，最少都有30％的報酬率，所以要思考逆人性投資，「回去練膽子，以後生活會很幸福，晚年生活會越來越美好。」投資是人性的考驗，要敢在市場一片哀鴻遍野時進場，勝算是極大。

(工商 )