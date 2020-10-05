公務人員退撫基金5日公布8月收益增加64.01億元，累計前8月整體收益攀升至147.82億元，收益率2.53％。

退撫基金公布前8月自行經營方面，前8月固定收益達11.97億元，收益率0.53％，另在資本利得為82.62億元，收益率表現優異，達7.89％，另在委託經營53.23億元，收益率2.11％，整體收益147.82億元，收益率2.53％。

(工商 )