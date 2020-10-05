退撫基金前8月賺147億元 收益率2.53％ 12:302020/10/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公務人員退撫基金5日公布8月收益增加64.01億元，累計前8月整體收益攀升至147.82億元，收益率2.53％。 退撫基金公布前8月自行經營方面，前8月固定收益達11.97億元，收益率0.53％，另在資本利得為82.62億元，收益率表現優異，達7.89％，另在委託經營53.23億元，收益率2.11％，整體收益147.82億元，收益率2.53％。 (工商 ) #收益率 #退撫基金 #收益 #公務人員 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動基金前8月獲利771億元 收益率1.81％ 11:362020/10/05 財經 勞動基金收益回穩 8月再賺489億 11:362020/10/05 生活 中華精測9月、Q3營收 雙創新高 04:102020/10/05 證券．權證 《基金》經濟持續改善 高收債買氣充沛 10:172020/10/05 財經 運輸及倉儲 躍信保融資NO.3 04:102020/10/05 金融．稅務 低利時代 亞債投資價值凸出 04:102020/10/05 投資理財 寬鬆政策成關鍵利多 新興債收益靚 持續吸金 04:102020/10/05 投資理財 AH股溢價創十年新高 港股有看頭 04:102020/10/05 投資理財 納入WGBI利多已反映 中國債 中長線仍看多 04:102020/10/05 投資理財 《半導體》精測9月營收再登高 攜Q3齊締新猷 07:442020/10/05 財經 財經熱門新聞 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 川普確診爆3種下場 最慘結局…散戶1招保命 - 財經 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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