高雄市議員黃捷先前在韓國瑜擔任市長時，因質詢大翻白眼爆紅，甚至被封為「白眼女神」。如今質詢對象換成陳其邁，黃捷表示，自己態度一致，監督市政「不留情」，而她也透露，將聚焦在高雄的工業管線風險治理。

高雄市議會今（5）日開議，黃捷昨在臉書表示，中秋連假邊吃烤肉也邊準備質詢資料，好多問題都想請教，但市長施政質詢只有10分鐘，實在不夠用，所以選擇聚焦在高雄的工業管線風險治理，希望陳市長能夠承諾讓高雄真正安居樂業，不再危機四伏。

不過，質詢對象從韓國瑜變成陳其邁，外界也好奇，黃捷是否能維持戰力。據《ETtoday新聞雲》報導，黃捷強調態度一致，將全力以赴，監督市政不留情，該監督的都不會保留，不會因為黨有所差異。

網友也相當期待黃捷的表現，「工業管線問題的確是市民在乎的議題，選得好」「還有路還是多處不平，光是鳳山就數不清，麻煩議員替我們監督了」「問好問滿看可以把邁邁問倒嗎？」不過也有人發現，黃捷撞臉本屆金曲獎最佳新人持修，笑說「原來是持修啊，我還以為是黃議員」「持修～我在聽你的歌」。

(中時新聞網)