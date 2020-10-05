勞動部今(5)日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，計有934家，實施人數1萬7981人，與上周相比本次新增41家，人數新增972人，其中仍以製造業283家、1萬671人居多，主要受邊境管制影響。

與上期公布結果相比，本期實施減班休息家數人數分別新增41家、972人，實施家數達934家，人數計1萬7981人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

勞動部就業平等司副司長黃維琛分析，受全球疫情邊境管制影響，減班休息事業單位還是以製造業為主，本次增加13家、408人，運輸及倉儲業增加4家、282人，支援服務業(旅行社等)10家、183人。

至於本期增加972人，但和7月高峰3萬多人相比，在趨勢上已有逐月下降，雖然製造業仍佔總體減班休息人數半數，不過有些國家的廠商已經逐步解封，長期看來也有下降好轉趨勢。

至於運輸倉儲、住宿餐飲業及支援服務業主要仍受邊境管制影響，其中有幾家小型航空業也有通報實施無薪假，因此航空業減班休息人數有再增加。

(中時 )