今（5）日為中秋連假後第一天上班日，1149-國道1號北上36K處，發生車禍，據了解，有9台車追撞，共造成5人受傷，其中2名為員警，受到輕微皮外傷；另一名為為聯結車駕駛，目前受困中，但意識都清醒。

警方初步調查，事故起因為一名約40歲的男機車騎士誤闖國道，進而引起連環車禍；目前5名傷者包括聯結車駕駛、小貨車司機、機車騎士、及2名員警，所幸皆僅受擦傷、意識清楚，目前現場事故正在排除中。

(中時新聞網)