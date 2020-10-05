機車誤闖國道釀9車連環追撞 3駕駛、2警受傷 12:342020/10/05 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號林口北上8台車追撞，聯結車駕駛受困中。（圖／翻攝自即時影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（5）日為中秋連假後第一天上班日，1149-國道1號北上36K處，發生車禍，據了解，有9台車追撞，共造成5人受傷，其中2名為員警，受到輕微皮外傷；另一名為為聯結車駕駛，目前受困中，但意識都清醒。 警方初步調查，事故起因為一名約40歲的男機車騎士誤闖國道，進而引起連環車禍；目前5名傷者包括聯結車駕駛、小貨車司機、機車騎士、及2名員警，所幸皆僅受擦傷、意識清楚，目前現場事故正在排除中。 國道1號戰備跑道8車連環追撞 上班第一天回堵8公里 國道中山高麻豆段車禍 廂型車7人受傷送醫 (中時新聞網) #國道1號 #台車 #追撞 #聯結車 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道1號戰備跑道8車連環追撞 上班第一天回堵8公里 09:452020/10/05 社會 國道中山高麻豆段車禍 廂型車7人受傷送醫 03:172020/10/05 社會 國一彰化戰備道2事故8車連環撞 車潮一度回堵8公里 09:042020/10/05 社會 收假日省道順暢 午後注意車流湧入 14:202020/10/04 生活 中秋收假日國道上午順暢 預估北上車潮下午湧現 09:122020/10/04 生活 租車驚見加油卡餘額破千萬嚇傻 內行人曝背後真相 10:192020/10/05 生活 中秋收假日 國5坪林至頭城車多 17:132020/10/04 生活 中秋收假日 省道4路段午後將現車潮 11:152020/10/04 生活 國慶中捷首開箱 開放市府站讓民眾拍照打卡 11:412020/10/05 生活 男子肇逃不滿一事二罰提訴訟 法院駁回 18:022020/10/04 社會 社會熱門新聞 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 美人計！巨乳正妹嬌嗔結婚生子 20男暈船狂刷斗內 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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