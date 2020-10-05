台灣證券交易所響應世界交易所聯合會（WFE）支持第四屆「世界投資人周」，今天在台北101大樓1樓資訊展示中心辦理金融知識普及敲鐘儀式。世界投資人周（WIW）是由國際證券管理機構組織（IOSCO）發起，為期一周（10月5日至11日）的全球性活動，主要在促進投資人教育和保護，強化投資人的金融素質養成，並鼓勵各國辦理相關金融教育系列活動。

證交所今天以「擊鼓」敲響「金融知識普及」開盤儀式，結合「網路闖關有獎徵答」的「周周抽」公開抽獎活動，和「校園證券投資智慧王」表揚合作學校的公開頒獎儀式，希望藉由宣導正確理財觀念，引導大眾主動學習投資知識及強化風險意識。

證交所積極推動「金融知識普及計畫」，其中，不受時空限制的網路闖關遊戲，將證券制度、商品與投資知識結合12生肖融入活動中，鼓勵民眾上網學習證券投資知識，又有機會拿獎金，成為每年參與人次超過25萬的熱門活動。而深化校園教育的證券投資智慧王，是特別為大專院校學生量身打造的競賽活動，協助學生瞭解台灣證券市場發行與交易制度，印證理論與實務，建立正確投資理財與風險控管觀念。證交所在主管機關金管會指導之下，推動「金融知識普及計畫」，透過校園、社區、媒體、教育團體與業界合作機制，進行金融教育宣導，向來不遺餘力。

(時報資訊)