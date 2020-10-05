立法院國防外交委員會今天邀請退輔會主委馮世寬做業務報告，國民黨立委呂玉玲質詢馮世寬曾允諾爭取恢復退役上校子女教育補助費，對此，馮世寬坦言就是人事總處在擋，「氣憤到極點」。人事長施能傑在隔壁司法法制委員會備詢時則強調這是為了「衡平」，馮世寬則說自己無法理解「衡平」，「官兵漢光演習三個月都沒回家，公務人員哪一天不回家？」

馮世寬今天被質詢到爭取退役上校子女教育補助費的進度，馮世寬強調，蔡英文總統也知道此事，行政院長蘇貞昌也是站在軍公教這邊，但負責研究的人以「衡平」為理由反對，「我也不怕得罪人」，直指就是行政院人事總處在阻擋。有趣的是，人事總處今天也受司法法制委員會邀請做業務報告，兩個委員會就在隔壁，門也都對開，講話稍大聲點隔壁都能聽得一清二楚。

國民黨立委葉毓蘭今天在司法法制委員會質詢施能傑此事，施能傑表示，月退金額25,000元以下者，還有軍人需要是中校以下且支領退休俸者才可領取退休軍公教人員子女教育補助，其中對軍職退休人員特別不同，不是以退休所得區分，而是以身份別。

施能傑說，如果是中校以下，那月退休金都快5萬左右了，再把他提高到退役上校層級，那他月退就更高了，「軍公教會失去應該有的衡平」。這件事必須要通盤去想，國防部在年改以後，也鼓勵長留久用，鼓勵不要這麼早退役，假設恢復到退役上校也可以領，那跟國防部長留久用的目標又有衝突，這是必須通盤處理，不是單點概念。

但馮世寬對於人事總處提出「衡平」的說法相當不諒解，他覺得自己很慚愧的是，對於「衡平」這兩個字，到現在都不了解，「官兵漢光演習三個月都沒回家，公務人員哪一天不回家？我已經氣憤到極點，都不知道該怎麼講。」

(中時 )