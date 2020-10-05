泰國籍移工阿皮才（譯名）在新北市某科技公司從事製造業工作，因酒駕電動自行車被判刑2月，遭勞動部廢止聘僱許可。僱主及阿皮才不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為犯罪情節輕微，勞動部處分不符比例原則，判決撤銷，可上訴。

阿皮才自2019年5月30日起受僱科技公司，許可期間1年半，他2019年10月1日晚間飲酒後，騎乘電動自行車遇警攔查，經酒測後酒精濃度達每公升0.33毫克，因而遭新北地院依公共危險罪判刑2月，併科罰金1萬元。勞動部並依《就業服務法》規定，同年12月16日廢止阿皮才的聘僱許可，讓他不得再於台灣工作。

阿皮才及僱主提告主張，外國人酒駕應區分「有無肇事、有無致他人損害、影響安全是否重大及犯後態度」等情況，來認定犯罪情節是否重大；阿皮才騎的只是電動自行車，未肇事、未造成他人損害，犯罪情節輕微，勞動部直接以「經刑事判決有罪確定」為據廢止聘僱許可，違反比例原則。

勞動部抗辯，酒駕對用路者危害甚大，立法政策也是採取嚴刑嚇阻，即使未造成實際損害，仍有公共危險刑責，就是為了防範未然，觸犯該罪情節並不輕微，廢止阿皮才的聘僱許可，是為了維護社會安全，並無不妥。

北高行認為，阿皮才受僱期間除了本件酒駕，並無其他違法情事，所學技術也可獨當一面，受公司倚重，與同事相處融洽，素行還算良好；另依《道路交通管理處罰條例》，電動自行車屬於慢車種類中「自行車」的一種，不須掛牌、免戴安全帽、免考駕照即可上路，與一般汽車相比，對交通安全危害程度顯然較小。

北高行指出，阿皮才酒精濃度為0.33毫克，超出標準0.28僅0.08毫克，未肇事、未致他人損害、影響安全並非重大，犯罪之情節應屬輕微，且判刑後經檢察官准予易科罰金執行完畢，可期待「有矯正之效」，勞動部未視情節輕重直接廢止聘傭許可，確實違反比例原則，應予撤銷。

(中時 )