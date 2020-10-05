中部地區4日凌晨3點46分發生4.1級地震，震央就在台中新社，不少民眾質疑地震規模已達發布警示的標準，但無人收到手機警報。市議員羅廷瑋、陳文政今天在議會質詢，為何市民未收到中央氣象局所發布的手機提醒警報。市長盧秀燕說，中央氣象局依據各縣市設定的級數發布簡訊。

台中市山城新社地區因發生921大地震有嚴重傷亡，4日凌晨不少被搖醒的民眾嚇得一夜無眠，很多市民質疑「為什麼我沒有收到手機警報？」市議員羅廷瑋、陳文政今天在議會質詢時說，當天氣象局發布地震4.1級，已達發布報標準，但台中市民卻都沒接到，究竟怎麼回事？

市長盧秀燕強調，為保障市民安全，市府將比照台北市設定的級數，研議向中央氣象局提出申請。（陳世宗攝）

盧秀燕說，全市初估有38萬多戶老舊房屋，其中三分之一是30年以上的老舊建物，加上大樓建築激增，市府將研議向中央爭取降為3級發手機警示。因台中市府以前向中央申請4級發布手機警示，當天規模雖達4.1級，但各地實際震度都未超過4級，所以沒有一位台中市民收到地震的警示。

盧秀燕強調，為保障市民安全，市府將比照台北市設定的級數，研議向中央氣象局提出申請，下修預警提醒至3級，盼藉此防範於未然。

(中時 )