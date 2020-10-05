朱雪璋隔離期滿 明早正式入北監服刑 13:082020/10/05 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前里長朱雪璋被控設局砍斷武術家「深海閻王」腳筋，被判刑6年定讞，潛逃至大陸，警方上個月押解他返台，朱進台北看守所隔離14天，另自主隔離7天，合計21天，朱因已隔離期滿，台北看守所將於明(6)日將朱提送台北監獄服刑。 朱雪璋被控設局砍斷武術家「深海閻王」腳筋，今年5月20日被判刑6年確定，他隔天曾企圖搭機潛逃，在機場被攔下，之後北檢因他拒不入監，發布通緝，直到9月初才在大陸落網，9月14日被遣返回國。檢警將另行追究朱雪璋涉犯入出國及移民法等罪責。 (中時 ) #隔離 #朱雪璋 #腳筋 #判刑 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假第三天 國五雪隧上午湧現北返車潮造成回堵 11:252020/10/03 生活 川普入院首晚 傳呼吸困難 05:522020/10/03 國際 朱孝天不揪F4入鏡怕人情債 04:102020/10/03 娛樂新聞 國5分流奏效 交長勉用路人辛苦了 04:102020/10/05 生活新聞 分流見效國道順暢 林佳龍：今明北返考驗 10:452020/10/03 生活 朱正生被學生感動 04:102020/10/04 娛樂新聞 陳同佳若投案 擬循空橋模式押人 04:102020/10/03 兩岸要聞 信託教父吸金落跑 遭懲戒除名 04:102020/10/05 社會新聞 十一事故連爆 陸緊急宣導防控 04:102020/10/05 焦點新聞 高燒陸男偷渡金門 嚇壞岸巡 04:102020/10/04 社會新聞 社會熱門新聞 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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