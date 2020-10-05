前里長朱雪璋被控設局砍斷武術家「深海閻王」腳筋，被判刑6年定讞，潛逃至大陸，警方上個月押解他返台，朱進台北看守所隔離14天，另自主隔離7天，合計21天，朱因已隔離期滿，台北看守所將於明(6)日將朱提送台北監獄服刑。

朱雪璋被控設局砍斷武術家「深海閻王」腳筋，今年5月20日被判刑6年確定，他隔天曾企圖搭機潛逃，在機場被攔下，之後北檢因他拒不入監，發布通緝，直到9月初才在大陸落網，9月14日被遣返回國。檢警將另行追究朱雪璋涉犯入出國及移民法等罪責。

(中時 )