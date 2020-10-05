明年公布PPI 將逐步納入服務業項目 13:012020/10/05 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計長朱澤民5日表示，明年開始要發布的生產者物價指數（PPI），會比現行躉售物價（WPI）更適合用來做為基本工資審議的參考，未來兩項指數將會同步發布。 立法院財委會邀朱澤民進行業務報告並備詢，立委郭國文表示，PPI將於下月提到國民所得評審會，對外公布，但各國PPI除了納入商品價格，也會納入服務業價格，目前我們編製的PPI為何沒納入服務業？ 朱澤民表示，我們也希望有這項服務業價格指數，綜合統計處處長蔡鈺泰則表示，未來會把服務業項目逐步入PPI。 (工商 ) #PPI #服務業 #納入 #項目 #朱澤民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》西勝9月營收月減近2成 Q4業績「芯」發動 10:342020/10/05 財經 關連容積率150％ 議員批阻礙發展 04:102020/10/05 地方新聞 營養午餐吃台豬 新北年底前換約 04:102020/10/05 地方新聞 手搖飲、現沖咖啡明年起要標總熱量、咖啡因 違者重罰300萬 11:502020/10/05 生活 《類股》旺季無用武之地 水泥雙雄震盪等機會 10:002020/10/05 財經 陸功率半導體市場 靜待契機 04:102020/10/05 產業財經 家族信託規劃師 啟動認證制 04:102020/10/05 投資理財 納入WGBI利多已反映 中國債 中長線仍看多 04:102020/10/05 投資理財 權證星光大道－兆豐證券 可成利空消化 反彈有望 04:102020/10/05 證券．權證 獎勵股票ETF交易 櫃買辦抽獎 04:102020/10/05 證券．權證 財經熱門新聞 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 殖利率墊高，低價撿便宜 公股行庫抱台股 明年更用力 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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