主計長朱澤民5日表示，明年開始要發布的生產者物價指數（PPI），會比現行躉售物價（WPI）更適合用來做為基本工資審議的參考，未來兩項指數將會同步發布。

立法院財委會邀朱澤民進行業務報告並備詢，立委郭國文表示，PPI將於下月提到國民所得評審會，對外公布，但各國PPI除了納入商品價格，也會納入服務業價格，目前我們編製的PPI為何沒納入服務業？

朱澤民表示，我們也希望有這項服務業價格指數，綜合統計處處長蔡鈺泰則表示，未來會把服務業項目逐步入PPI。

(工商 )