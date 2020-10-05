吉家網發布2020Q2六都房市季報顯示，Q2六都整體房市價量表現，可以「北緩、中溫、南熱」形容，六都房價呈現盤堅緩升走勢。吉家網董事長李同榮指出，全球QE抗疫大作戰，在資金多與利率低的環境下，股市、房市同步活絡。然而，資金與利率雖可以撼動短期市場，長期終究還是須審慎評估經濟成長的同步表現與市場供需的變化。李同榮表示，房市回升已是現在進行式，市場緩升二、三年是必然的，反而二、三年後會有較大的變數，在開工量大增與使照量呈現過度乖離，三年後的大量新成屋就會對市場供給產生壓力，設若往後假性投資需求過多，造成房價過熱，就有可能提早結束此波榮景。

據內政部最新資料，今年上半年度全國暨六都住宅開工量，全國共60,487宅，是統計以來同期新高，跟去年同期相比增加12.8%。開工量增加一方面代表建商信心與展望樂觀，但推案大量增加也會增加市場供給，對於消費者來說，代表將會有更多新的房子可以比較，面對短期內外在的武漢肺炎疫情影響，還需觀察疾病發展與後續市場買氣復甦狀況。

近期建築融資每月增加規模都在200至300億元，增加的主要原因包括政府鼓勵都市更新、危老重建，建商也積極進行土地開發，並推出廠辦、商辦、住宅等新建案。若銀行利率持續低檔，加上台商回流置產，自住、首購與換屋等族群剛性需求大，後續買賣移轉棟數與新承做房貸金額都可望向上攀升，預期下半年房市走勢，呈現量增價漲趨勢。

上半年房市在剛性需求支撐下，房價表現出抗疫的成績不跌反漲，下半年第三季已逐步擺脫疫情陰霾，價量齊揚，絕大部分民眾都對下半年將逐步回溫寄予厚望，主要的因素在於超低利率與資金充沛的環境下，長期性置產以及遞延性買盤紛紛出籠，整個信心都表現超前。李同榮說，雖然下半年很可能會呈現股價飆、房價漲與經濟成長相悖離的現象，這也許是全球QE、利率趨零所造成的金融泡沫潛在危機，因此未來房市不宜出現爆發性的超漲現象，才不致對後市有不利影響。

(時報資訊)