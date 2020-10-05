美國總統川普確診感染新冠狀病毒的消息，加劇了與選舉、新一輪財政激勵方案及美國疫情發展相關的不確定性，上周五美股三大指數盤中暴跌，但終場跌幅收斂，擺脫盤中低點。川普的健康情況勢必仍將是本周大眾與投資人最關注的焦點，除此之外，投資人亦將聚焦於聯準會即將發布的上月會議紀錄。

法國興業銀行（Societe Generale）總體經濟策略師Kit Juckes出具報告指出，川普與與第一夫人確診的消息，使這場大流行病再度成為市場最為關注的焦點，也引發了許多問題，但只有少數獲得立即解答。他預期美國副總統彭斯（Mike Pence）將受到更多關注，周三在猶他州與參議員賀錦麗（Kamala Harris）舉行的副總統辯論會將成為更吸引目光焦點的重大事件。

截至周日上午，下一次美國總統辯論會仍然排定於10月15日舉行，而第三次辯論會仍定於10月22日，儘管有人質疑基於川普的健康狀況，這些場次的辯論會是否應延期、取消或以線上方式舉行。

NBC News與《華爾街日報》周日發布在上周總統辯論會後、川普證實確診之前對已登記之選民所做的民意調查，結果顯示前副總統拜登的全國支持度以53%領先川普的39%，創下拜登展開競選活動以來最大的領先幅度。

自川普確診並入院治療後的一連串消息出現矛盾的現象，其主治醫生康利（Dr. Sean Conley）周日在馬里蘭州沃特里德醫療中心（Walter Reed Medical Center）記者會上表示：「總統的病情持續改善，與任何疾病一樣，在整個過程中病情經常會有起伏。」

康利在記者會上坦言川普出現過兩次血氧下降的情況，但也強調川普現在已經好轉，最快可能於周一出院。

此前白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）向記者表示，2日（周五）早上川普的狀況「令人擔憂」，未來48小時將是關鍵時期，「我們仍未走上完全康復的明確道路」。

但隨後川普的推特頁面發布一段影片，他在影片中表示：「我來到這裡，感覺不太舒服。現在我感覺好多了。我們正在努力讓我盡快康復，我必須重返崗位，因為我們仍必須讓美國再次偉大。我會回來的！」

在華府的談判陷入僵局數月之久後，國會能否通過新一輪財政振興方案仍然充滿變數，不過，川普的確診與美國9月就業情勢意外疲弱，突顯推出更多激勵措施的急迫性。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）上周五接受媒體訪問時表示，川普的確診可能讓政府官員體認到這場疫病的嚴重性，進而提高短期激勵方案過關的可能性。

川普周六在推特上發文，向國會通過新一輪激勵協議施壓，他表示：「國會議員應『共同努力，完成它！』」。

眾議院上周四表決通過民主黨提出之2.2兆美元的新紓困振興方案，惟其規模仍與代表白宮談判的財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）提出之1.6兆美元方案有相當的差距。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）本周三（10月7日）將發布9月會議紀錄。在其9月會議上，聯準會決議維持短期基準利率不變，仍為0%～0.25%，該央行並暗示目前接近於零的利率水準將至少維持到2023年底。會後聲明並指出，FOMC決策成員提出新的政策框架，即在提高基準利率以控制通膨之前，將允許通膨率適度高於2%目標。聯準會主席鮑爾並表示該利率前瞻指引是「強大的」，委員會認為利率仍將維持高度寬鬆，直到經濟大幅復甦。不過，會後聲明顯示聯準會目前無意調整其購債計畫，聲明中指出：「央行將持續以『目前速度』收購美國公債與抵押貸款證券。」

聯準會在9月會議亦公布最新的經濟、失業率與通膨展望。FOMC將2020年美國全年國內生產毛額（GDP）預測從6月預估的負6.5%大幅調升為負3.7%，惟將2021年GDP成長預測從5%下修至4%，將2022年成長預測從3.5%下修至3%，並首度公布2023年GDP成長率預估為2.5%。

FOMC將2020年失業率預測從9.3%下修為7.6%，將2020年通膨預測從0.8%調升為1.2%，但預測數據顯示決策官員認為直到2023年底，通膨都無法達到2%目標。

(時報資訊)