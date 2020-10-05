Google 在中秋連假首日正式透過線上發表會公佈了Pixel 5、Pixel 4a 5G版、Nest Audio以及Chromecast with Google TV等新品，除了最新款的Chromecast目前還不確定會在台開賣外，另外三款新品在台售價與上市時間都已公佈。其中，最受消費者關注的新品肯定就是Google Pixel 5，身為Google 5G手機打頭陣的產品，它的缺點明顯，但也有一些嶄新技術值得一瞧！

Pixel 5擁有3缺點 明顯易見

在新機未發表之前，市場就傳出為了壓低成本，今年Google Pixel 5將不會採用高通Snapdragon 865處理器。果不其然，Pixel 5僅用上高通Snapdragon 765G處理器，在CPU效能、GPU效能甚至都輸給2019年搭載在Pixel 4系列中的高通Snapdragon 855；此外，Pixel 5的螢幕更新率與Pixel 4系列一樣維持在90Hz，沒有跟上今年Android旗艦機的120Hz更新率水準，這恐怕是不少追求手機性能與體驗的消費者，最難以承受的缺點。

另外，就是Pixel 5只採用了後置指紋辨識技術，並沒有採用更先進的螢幕下指紋辨識技術，或是沿用在Pixel 4系列中的臉部辨識技術，雖然嚴格來說後置指紋辨識技術相較於螢幕下指紋辨識技術的感測成功率更高、速度也更快，但是在以當前手機技術的趨勢來看，未免太過落伍。這一點很明顯跟採用高通Snapdragon 765G的考量一樣，是為了壓低成本而做出的決策。

第三，對於不少工作忙碌、追求高效率的消費者來說，Pixel 5僅支援18W快充，很可能也對不少人來說還不夠到位。目前Android手機廠商中，最高已發表120W快充技術，量產配件中支援65W/50W快充的品牌也不在少數，Google作為全球一線科技大廠，對於Pixel 5所納入的規格，應該整體上會讓不少消費者感到失望。不過這全面性的拉低規格，讓Pixel 5入手門檻降到NT$18990，卻也是不爭的事實。今年的Pixel 5手機對於消費者來說，很明顯的價格更為親民不少。

2大隱藏特點 不說你不知道

根據發表會內容，Google Pixel 5採用了100%再生鋁金屬材料的機殼，邊框到機身背面是一體成型。一般來說，採用金屬機殼會會成為支援無線充電功能的障礙，但是Pixel 5卻支援了Qi無線充電，更可透過無線充電的方式，為Pixel Buds無線耳機充電（反向無線充電），究竟是怎麼辦到的？

Google向外媒指出，Pixel 5機身有缺口來埋藏無線充電線圈，而為了讓整體更有一體性，機殼塗上了生物樹脂塗層。Google指出金屬機殼搭配生物樹脂塗層能讓機身更為輕薄，也能具備更多內部空間讓手機可搭配4080mAh電池，且更為堅固耐用，降低玻璃機身可能會出現的（跌落）碎裂情況。

Pixel 5首度支援反向無線充電功能。（摘自Google Store）

另外，從網路上曝光的Pixel 5硬體配置說明圖，不僅指出Pixel 5採用了挖孔螢幕搭配前鏡頭的設計，螢幕上方中央還出現了螢幕下揚聲器的全新設計。這是Google第一次在Pixel 5手機中採用這項技術，《wccftech》報導指出在某些情況下，評測人員指出螢幕下揚聲器的音效還比過往更好。不過這一點可能要真實聆聽過Pixel 5的音效才能算得準，再加上每個人對於音質的敏感程度不同，或許螢幕下揚聲器的效果好壞，還得累積大量的用戶評價才更為可信。

Pixel 5的硬體配置顯示首度採用了螢幕下揚聲器的技術。（摘自wccftech）

根據Google說明，剛發表的新品中，Pixel 5 （NT$18990）及 Nest Audio（NT$3180），10 月 15 日起可在指定通路購買。Pixel 4a 5G 版（NT$15990）則將於今年 11 月 19 日開始販售。

(科技)