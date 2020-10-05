中國人民銀行（大陸央行）公佈2020年第3季城鎮儲戶問卷調查報告，透過在50個城市進行了2萬戶城鎮儲戶問卷調查，顯示居民收入感受指數、就業預期指數、居民消費意願均較上季有所上升，讓消費、儲蓄和投資意願調查結果出現了變化，傾向於「更多消費」的民眾占23.5％，比上季上升0.2個百分點；傾向「更多儲蓄」則占50.4％，比上季下降2.5個百分點，同時傾向「更多投資」民眾占26.1％，比上季上升2.3個百分點。

據中國藍新聞報導，人行也同時發佈2020年第3季企業家問卷調查報告，顯示企業家感受到的宏觀經濟熱度指數、訂單指數、經營景氣指數，也較上季有明顯提升。報告顯示企業家宏觀經濟熱度指數為27.7％，比上季提高8.4個百分點，比去年同期低4.7個百分點。

另外觀察出口訂單指數為43.6％，也較上季提高11.6個百分點，同時看到大陸國內訂單指數明顯高於出口訂單指數，為53.0％，比上季提高2.1個百分點。

大陸國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼分析，這表明第3季以來，隨著大陸經濟保持恢復性增長，出口訂單和國內訂單都在增加，企業家信心逐步恢復，對未來預期正面。

(旺報 )