中秋四天連假昨天落幕，收假日整天國道車流整體狀況大致順暢，僅下午國5車速較慢約在40公里以下，但傍晚6點多已回到60公里以上，讓交通部鬆了口大氣。交通部長林佳龍今日表示，基本上及格，但還有很大進步空間，一定要不斷檢討改善，下一次馬上到的又是雙十連假，不能夠鬆懈。

林佳龍今日前往宜蘭考察南方澳跨港大橋重建工程動土典禮。面對中秋連假國道疏運順利落幕，林佳龍表示，這次中秋連假疏運比過去有進步，特別感謝交通部、警政署、地方政府的支持及協助，特別是用路人能夠根據資訊平台提供資訊分流，雖然車流量相對於去年中秋連假或是今年端午連假有增加，但整個車況相對來講比較順暢，當然還有很大進步空間。

林佳龍說，交通部也會根據這次交通疏運的大數據做分析，持續精進，接下來又是雙十連假，對於各界提供的寶貴意見也會參考，期待交通的順暢涉及到人、車、路，最重要是要掌握路況資訊，大家一起幫助交通部持續改善連假疏運。

既然還在考試中，外界好奇林佳龍給自己打幾分？林佳龍表示，不是給自己打幾分，而是交通的輸運，是所有人都參與期中，有功勞是交通部所屬同仁跟用路人大家的支持相關疏運措施。為鼓勵交通部同仁，也肯定分流措施得到社會支持，媒體評論都認為基本上及格，但還有很大進步空間，一定要不斷檢討改善，下一次馬上到的又是雙十連假，不能夠鬆懈，要持續檢討跟改善，未來希望涉及到資訊的平台利用，協助分流，請大家多配合。

外界質疑，匝道儀控或封閉恐影響在地用路人交通，林佳龍說，有一些路段先天設計容量就有限，在平時放假日都會塞，不管是國5往蘇花改方向，還是在台灣西部的國1、3號，這只能用交通管理手段，所以有些人會關心說，匝道儀控或封閉會影響在地用路人，交通部就是以國道主線維持基本暢通，希望地方進出的行車用路人，能在尖峰時間減少使用短程的上下國道，讓國道在疏運尖峰時刻，能給長途、城際交通來使用，這需要不斷精進跟宣導，更需要社會大眾支持。

(中時 )