外傳港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳可能來台投案，內政部長徐國勇上午在立法院答詢時說，沒有接到投案的訊息，警政署刑事局也說，官方管道都沒有接觸。徐國勇並強調，陳同佳若要來台，必需香港官方透過官方單一窗口接洽來台，透過律師來談沒有意義。

港傳港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳可能來台投案，其律師今天可能洽台，立委院內政委員會上午吸引大批媒體堵訪，但徐國勇晚進委員會，並未接受堵訪。

外傳港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳可能來台投案，國民黨立委陳玉珍5日在立法院內政委員會質詢時詢問，陳同佳是否來台投案的問題，對此，內政部長徐國勇（圖）答詢表示，沒有接到投案的訊息。（劉宗龍攝）

徐國勇強調陳同佳來台需透過官方接洽(立法院網頁擷圖)

立委陳玉珍在質詢時詢問，陳同佳是否來台投案的問題，徐國勇表示，他沒有接到陳同佳投案的訊息。警政署刑事警察局局長黃明昭也說，截至目前台港官方管道都沒有接觸。

徐國勇在接受立委林思銘質詢時說，我們透過陸委會早在一年多前就有給一個單一聯繫窗口，但陳同佳沒有用這個窗口聯繫，而是用媒體放話，政府目前只看到媒體這樣講；現在陳同佳已在國外，要入境也要申請入境許可，不是只有內政部管轄，政府不會放棄管轄權，所以隨時官方都可以來接觸。

徐國勇並說，香港官方沒有跟我們聯繫陳同佳投案事宜，官方有官方的管道，也要申請入境；不能透過陳同佳的律師來談投案問題，否則律師談一談，最後兩手一攤說陳同佳不來了，律師又不能強迫他來，這樣談有什麼意義，要透過官方管道才有意義。

(中時 )