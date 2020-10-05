男女間相處最無法容忍對方劈腿、被戴綠帽！日前一名女網友在臉書社團《Dcard》發文抱怨，當她告知交往1年多的男友自己懷孕後，卻慘被分手，氣的狠批對方是渣男。豈料，網友從文中得知真相，風向完全轉變，超過4千名鄉民狂罵原po「孩子就不是他的，居然有臉要別人負責」、「這是什麼奇文啊！」

原PO提到，和男友交往近一年期間，兩人相處狀況還算不錯，不過現在已經變成前男友了。她接著說：「前男友曾經說過要和她走一輩子，前幾天突然發現自己懷孕，當下立刻跟前男友討論該如何處理，並期望不論拿掉或是生下來，對方都能給她一個負責任的反應。」。

沒想到，當她將懷孕的消息告知前男友，對方突然臉色大變，強調不關他的事，且要和她分手，她難過的說：「我當下直接愣住，的確，孩子不是他的，我也老實跟他說，可是我覺得，他如果真的愛我，應該也要接受我和肚子裡的小生命啊，沒想到這個渣男居然直接提分手，之後還封鎖我，唉！」文末強調「不要以為自己的男人真的多愛妳，當妳懷上別人的孩子，才知道妳們之間的愛情根本不堪一擊。」

結果原PO如此荒謬論遭致網友一面倒砲轟「孩子就不是他的，居然還有臉要求別人負責」、「懷上別人的孩子？我有沒有看錯？綠光？」、「如果是男友劈腿，你還會開心喔」、「妳綠爆他，他也對自己很負責的拋棄妳，我覺得這樣很正常啊」、「小姐拜託一下欸，妳有錯在先」、「這是什麼奇文啊」、「原來，不當現成爸爸，是種渣男行為」。

(中時新聞網)