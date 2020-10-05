涉在台灣殺害女友潘曉穎的港男陳同佳表達本月將來台投案意願。協助陳同佳投案的香港聖公會教省祕書長管浩鳴今日中午回覆媒體詢問時指出，理律法律事務所將為陳同佳打官司。本報記者隨後去電詢問理律，理律總機則表示，目前尚未收到任何通知。

一向代陳同佳發聲的管浩鳴表示，陳同佳是於上周三(7日)錄音，表明到台灣投案的想法一直無變，於台灣委託的律師今日會與「台灣法律部門」商討有關陳同佳到台灣的法律問題。

陳同佳日前的錄音全文為，「潘爸爸、潘媽媽，你們好，我是陳同佳，我再次為曉穎的事情向你們道歉，我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。」

香港媒體今日再度詢問管浩鳴有關陳同佳來台投案進度，將由哪一位台灣律師代表陳同佳打官司，管浩鳴回覆「由理律法律事務所代表」，他並稱，不清楚哪一位律師是發言人。

被問到受委託律師與台灣什麼部門見面，及會面時間，管浩鳴僅回覆指「一有消息會通知大家。」

理律法律事務所總機今日中午回覆詢問，簡短表示「目前還沒有收到任何通知，有消息會再進一步通知」。

香港01報導，理律法律事務所被譽為「王牌律師事務所」，成立於1953年，是台灣規模最大的法律事務所，網羅包含陳長文、李念祖等王牌律師。

去年陳同佳在香港出獄時，管浩鳴當時指理律法律事務所已受委託將為陳同佳來台打官司，但並非事務所資深合夥人陳長文本人為疑犯辯護。

(旺報 )