工業電腦廠融程電（3416）受惠專案大單出貨放量，法人看好2020年第三季營收有望改寫新高、第四季亦可持穩高檔，今（5）日股價在買盤敲進下放量上攻，午盤飆升7.47％至82元，再創2011年3月中以來逾9年半新高。

融程電截至12點半維持逾6.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群，成交量突破千張、已較9月30日131張爆量逾6.7倍。若以3月中低點49.25元計算，半年多來波段漲幅已逾66％。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計小幅買超57張。

融程電尚未公布9月營收，但8月自結合併營收達1.87億元，月增達22.6％、年增達51.35％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收10.61億元、年減3.42％，仍創同期次高，衰退幅度較前7月10.38％顯著收斂。

融程電深耕利基型特殊市場，去年順利奪得歐系客戶5年期車檢平板專案大單，並如期自6月起開始小量出貨。隨著出貨動能逐步放量，7月營收成長已繳出雙位數「雙升」佳績，8月營收動能進一步增溫、一舉改寫新高。

融程電董事長呂谷清先前表示，隨著去年敲定的專案大單陸續出貨，今年營收仍可維持成長，台幣匯率強升將是較大挑戰，希望淨利率能維持14％目標。公司也設下未來3年營收每年成長20～30％，強固型平板市占率至2022年自5％跳增至15～20％的營運目標。

投顧法人認為，受惠歐系車檢平板專案大單放量出貨，融程電8月營收創高、表現符合預期，預估9月營收可持穩高檔，帶動第三季營收同步改寫新高。隨著美系客戶倉儲平板專案大單接續開始出貨，第四季營收有望持穩高檔，全年營收目標繳出雙位數成長。

(時報資訊)