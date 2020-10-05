亞系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告指出，看好未來筆電市場持續樂觀，加上MiniLED導入率，維持目標價1400元、評等買進。

亞系外資表示，看好全球2021年筆記本電腦出貨量將成長6%，遠高於IDC預估的9%，主要原因是疫情衝擊下，對於教育市場帶動的Chromebook和居家辦公可持續支撐NB，市場需求持續可期，因此，預計譜瑞-KY收入將繼續保持20%的增長。

亞系外資表示，譜瑞-KY在PC市場有上有80~90%的曝光率，包括蘋果Macbook的Tcon，還有捆綁銷售(Tcon+Driver IC)到Windows NB，以及用於PC設備的高速接口IC晶片。

亞系外資表示，持續對譜瑞-KY的樂觀看法，預計2021年將受益蘋果的miniLED設備，估計MiniLED到2021、2022年底，蘋果產品iPad、Macbook的採用率將達到33%、94%，與LED T-con相比，MiniLED T-cons的混合ASP高出50~60%，並將2020、2021財年每股收益預測上調1.1%、4.1%，至每股45.17元、54.16元，維持目標價1400元、評等買進。

(時報資訊)