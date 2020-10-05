國民黨革實院長羅智強今天在臉書發文說「心有點累」，因為中秋節連假期間遭民進黨車輪戰、挨告、嗆開罰，但他仍會堅定街講宣傳信念。

羅智強說，不否認，心有點累；得承認，民進黨真的很厲害，一個中秋節，我還得應付謝長廷、謝志偉、蘇嘉全的車輪戰，謝長廷、蘇嘉全一提告開價就是100萬、200萬；陳菊最凶，上任不見做什麼大事，從我8000多筆的小額捐款中挑出4筆說身分證字號不符，最小的一筆306元。

他說，陳菊的監察院還嗆聲要罰羅智強6萬到120萬，這些民進黨的權貴連番上陣、圍剿羅智強，雖沒嚇到他，但卻成功地讓他老爸老媽擔心害怕，也讓他疲於奔命的應付。只能說，這個東廠政府真的很凶暴。

羅智強強調，這個東廠政府真的很凶暴，但，他告訴蔡英文和民進黨吧！「妳自橫來妳自惡，我自一口真氣足；妳迷信東廠力量，要封異議者的口，我就是繼續在風中、在雨中、在烈日中街頭演講，宣揚我堅定不移的信念。」

(中時 )