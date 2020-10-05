甲君在同志交友軟體上認識乙君，兩人進而交往，不僅互贈情物，甲君更期待與乙君同婚，因此數度發生性行為。甲君半年後赫然發現乙君已有妻小，氣得提告求償，台北地院認定乙君損害甲君貞操權，判應賠15萬元，可上訴。

甲君提告主張，他2017年12月在同志交友軟體Scruff上認識乙君，乙君資料顯示單身，還拿配偶欄空白的身分證取信於他，並表達追求之意。兩人交往期間，乙君送他訂情戒指，他則回贈手機、潮牌衣物、翡翠項鍊等禮物，還免費幫乙君規劃、監造鐵皮屋。

甲君說，大法官宣示同婚合憲後，他認為同婚法制化指日可待，遂與乙君多次發生性行為，直到2018年4月間偶然發現乙君已有妻小，氣得要提分手，乙君卻仍持續說謊糾纏他，害他精神崩潰，因此罹患憂鬱症。乙君欺騙他感情，損害他的貞操權，故求償精神慰撫金30萬元。

乙君抗辯，他是在網路上認識甲君，不敢透露私事給不認識的人，如果因此騙到甲君，他很抱歉；他與乙君的性行為只有抱在一起，且他曾詢問鐵皮屋費用，是甲君說不用，後來也因為是違建，已遭拆除大隊拆除。

法官指出，乙君2017年3月1日就已與妻子結婚，卻在交友軟體上寫「亞洲人，38歲，未婚」不實資訊，有欺騙不特定人的情形，乙君也自承對甲君隱瞞婚姻狀況；另依兩人LINE對話截圖，有「第一次都給你了」等語，顯然已發生性行為，而非只有抱抱。

法官認為，乙君佯裝單身，欺騙甲君與他發生性行為，手段違背善良風俗，也具不法性，考量雙方資力，年齡均為41歲，學歷大學畢業，及甲君的受侵害程度等情狀後，將精神撫慰金酌減為15萬元。

(中時 )