「潘帥」潘瑋柏今年7月宣布閃婚，趕在40歲之前成家，和大陸「最美空姐」Luna登記結婚，只是眾人還沒來得及開心，就被前大陸首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰一句爆料打亂節奏，Luna黑料接踵而來，甚至爆她是「天王嫂PUA訓練營」成員，事後Luna被瘋傳已懷孕但仍將被離婚，而她神隱3個月，如今更新了社群，照片埋藏著現況與真相。

潘瑋柏宣布終結單身後，小倆口的甜蜜消息完全不及嫩妻Luna黑料，網友從她社群過去貼出得照片，發現跟其他網紅幾乎一模一樣，爆她參加「天王嫂訓練營」嫁星尪成功，還牽扯到網紅方媛，說她也成員之一，才嫁了郭富城。

Luna相隔3個月首發聲，曬了高級料理，推測人在台灣陪老公。(取材自Luna IG)

之後有大陸網友貼文「深夜爆料，Amy姐的第二位大將夫婦要離婚了」，爆料女方懷孕但無用，「前空姐老公已經在移轉財產了，轉移完畢就會離婚」，只是避免打臉還沒宣布，被認為是在說潘瑋柏夫妻，還保證「這事千真萬確」，但潘瑋柏透過華納音樂回應「有點過份了，不再回應不實的謠言了」，直斥無聊。

而相較於潘瑋柏不厭其煩的澄清，Luna選擇低調神隱，一藏就是3個月，直到昨(10/4)她打破沉默，更新了IG現實動態，曬了3張精緻的食物照，這是她公開婚訊後首度發聲，照片看起來Luna應是到高檔餐廳用餐，食用生食級牛肉等高級食材，《網易娛樂》報導Luna造訪的餐廳應位於台北，推測她在台灣陪老公，代表夫妻感情沒出問題，破除離婚謠言，而網友則說照片中的料理是生吃，推測Luna應該是沒有懷孕。

(中時新聞網)