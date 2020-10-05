今年的坦帕灣光芒非常強大，足以和洛杉磯道奇、紐約洋基這樣的豪門並列奪冠熱門。光芒今年團薪排行第27，疫情減薪之後只有2860萬美元，相當於部分球星在正常球季的一年薪水而已。光芒和道奇也是例行賽唯二突破40勝的球隊，但是道奇花了1.05億美元(減薪後)才做到。

大聯盟不乏以小博大的低薪球隊，例如「魔球」運動家和馬林魚。運動家團薪3540萬美元，馬林魚則和光芒差不多。美媒《紐約郵報》分析光芒的獨特點在於用兵「變化無方」令人無法捉摸。例如他們善用「假先發」開場，今年還有13位投手拿過救援成功，60場例行賽沒有一場是重複的打線，包括破天荒排出全左打陣容。

前一輪橫掃藍鳥，光芒持續變陣，兩場的打線也是本季未曾出現過的，對手看不出他們在幹什麼。總教練凱許(Kevin Cash)說：「我們的策略是盡可能使用不同的球員出賽，我們的長處在於球隊深度。不像一些球隊每天只固定使用那8或9位打者，我們每晚都會做出改變。」

《紐約郵報》引述業界的看法，「光芒沒有球星，但總有辦法從球員身上榨出球隊需要的力量。不只是每場先發打線不同，比賽的開場和後半段可能也有不同的打線。」外界認為光芒難以被數據分析來預測，是操弄戰局的高手。

(中時新聞網)