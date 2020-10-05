滿滿額娛樂自製的真人動畫奇幻電影《嗨！神獸》日前入圍金馬獎最佳視覺效果獎，卡司集結楊采妮、李李仁、呂雪鳳及童星白潤音，並由馬來西亞新銳導演池家慶執導。該片公布前導海報，視覺將色調簡潔的神獸設計像山一樣大，搭配溫暖的光暈及文案「在每個夜晚都會偷偷走進村子裡吃掉大家的惡夢」，奇幻感十足。

該片以傳說生物「貘」為原型，傳說在中國唐朝時，夜晚出現的貘獸會把人們的惡夢吃掉，因此詩人將貘獸描繪在屏風上換得一夜好眠，在傳入日本後，更被描繪在枕頭上，以達到安眠的目的。電影以此傳說為概念，從爸爸訴說給兒子聽的床邊故事出發，陪伴著小男孩在遇見「惡夢」時，因為相信而成長的故事。

新加坡與台灣合作拍攝的《今宵多珍重》入圍最佳造型設計獎及最佳攝影獎，電影敘述一位作家從舊報紙上的碎片訊息，加上自己的想像與推斷，拼湊出一樁豪宅裡大房與情婦間的糾葛所引發的謀殺案，海報以人物陰暗的橫切面配上一隻巨型螞蟻，詭譎的風格充滿懸疑感。

該片導演彭文淳提到《今宵多珍重》劇本發想過程，居然是在某個夜晚看見天空中「閃電加滿月」的矛盾現象，有感於美麗的形象背後，總是會有不完美的陰暗面緊隨在後，因而動念寫下的劇本，演員皆是一時之選，新加坡籍的陳傳多、陳一心、向雲、鄭斌輝，以及台灣籍的南苗、張子蕾皆擔綱演出。2部電影上映檔期皆在規劃中。

(中時 )