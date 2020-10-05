國民黨革實院長羅智強近日被監察院盯上，指其2018年參選議員有四筆政治獻金有問題，最小的金額僅306元。儘管羅一再發聲抗議、嗆民進黨及監察院，卻傳出藍營無人聲援，引起另一話題；國民黨政策會專員呂謦煒今天中午在臉書發文，指羅最近十分活躍，透過國民黨各種平台發聲，監督民進黨的不公不義，不禁讓人質疑：陳菊上任監察院長後，是否真把監察院當成民進黨的東廠，要殺羅儆猴？

呂謦煒說，羅智強被查核出問題的，都是小額捐款，依法不需要留聯絡方式，只需要留姓名與身分證字號、地址或電話，以確認它不是匿名捐獻。在這種情況下，候選人根本難以自己去查對資料的真實性，即使當選為市議員，也沒有公權力去確認這些資料的完全真實或者是否有錯漏。民進黨政府卻恐嚇候選人說要裁罰，這不是對羅智強的下馬威？這不是對一切勇於發聲監督政府的人的警告嗎？

他說，如果照羅智強被查核甚至被恐嚇開罰的邏輯，2012年時蔡英文的「三隻小豬」小額捐款，4.3萬隻小豬，數額高達兩億多，要不要也一筆一筆都攤開來看？查核羅智強，不查核蔡英文，要罰市議員，不罰民進黨總統，有這樣的道理嗎？何況，如果羅智強這樣有事，之後敵對陣營故意填假資料進行小額捐款，不就能讓對手陣營被開罰、被批判？這更證明陳菊的監察院就是要入人於罪！

呂謦煒說，陳菊上任後的監察院，美其名是查核，但是要查核誰、怎麼查核，完全是民進黨政府黑箱決定。難道真的毫無政治考量？

呂謦煒強調，羅智強被恐嚇開罰，有些人或許作壁上觀，但其實是唇亡齒寒。民進黨政府欲加之罪，何患無辭，處處吹毛求疵，就是要把最大在野黨國民黨割喉割到斷！民進黨政府不要把陳菊的監察院當作自己的東廠，不要把政府當成是自己的禁臠，我們不是被民進黨政府嚇大的！陳菊好大，我不怕！

(中時 )