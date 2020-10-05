中醫診所火警引發巨大濃煙，附近正好是國華美食區，中午出現用餐人潮，引發店家一場虛驚。（程炳璋攝）

台南市中西區民權路三段1家中醫診所舊宅的2樓後方陽台，5日上午11時48分突然起火燃燒，火勢迅速延燒2、3樓，漫延左右鄰宅，陳姓屋主懷疑廟會放鞭炮波及，廟方發公告澄清在巷口早已看見民宅冒白煙，真正起火原因待台南市消防局調查。

逃出屋外的陳姓屋主（黑衣者）向警方描述發現火警經過。（程炳璋攝）

老中醫診所後門二樓外牆黑汙處，疑似遭蜂炮擊中引燃點。（程炳璋攝）

民權路三段與國華街口1家老中醫診所，陳姓中醫師夫妻居住30多年，近年陳男已退休，診所當民宅居住，5日近中午時，陳男與妻子在家，突然聞到2樓後方有燒焦味，他開門查看，驚見陽台已起火。

陳男撲滅不及，只能報案，並與妻子兩人趕緊跑出屋外，警消人員趕到時，火勢已全面燃燒，中醫所診2、3樓付之一炬，更漫延到左右鄰居的髮廊與服飾店。陳家附近是美食著名的國華街，巨大濃煙引起不少店家關切。

陳男指出，在火警前不久，才有廟會隊伍經過，在後門放鞭炮，懷疑因此引發火警。警方追查，一支從台東來的道聖宮進香團，要前往台南市和平街內的南沙宮參拜，道聖宮人員坦承沿途有放炮，但對民宅起火原因不清楚。

南沙宮管委會事後發出公告表示，台東進香團員在抵達和平街巷口牌樓前時，已看到民宅上方在冒白煙，釐清火警發生並非放所為。

台南市消防局5日上午11時許動員大批水箱車灌救，近中午時將火勢撲滅，無人受傷受困，1名嬰兒因家長擔心有輕微嗆傷而預防性送醫，台南市消防局展開火警調查，釐清民宅起火原因。

14:04 戴志揚 @周曉婷 收

(中時 )