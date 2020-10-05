本（109）年度公費流感疫苗自10月5日起開打，高雄市政府衛生局於今（5）日假前鎮區西甲敬老亭辦理「守護最重要的人！」流感疫苗開打記者會，高雄市政府楊明州秘書長、衛生局黃志中局長、疾病管制署、高雄市醫師公會和高雄縣醫師公會在會中共同呼籲，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式，65歲以上長者、6歲以下幼兒、重大傷病及慢性病患是流感併發重症的高風險族群，請儘早完成疫苗接種，有效預防流感併發重症的發生。開打第一週，也請市民朋友禮讓這4類高風險族群優先接種。

守護最重要的人！公費流感疫苗10月5日開打，高雄市辦理開打記者會(圖／高雄市政府提供)

衛生局黃志中局長表示，高雄市今年採購73萬350劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達26.3％。今年全球面臨嚴峻的新冠肺炎嚴峻疫情，超過3300萬人染病，死亡人數也已突破百萬。秋冬為流感疫情流行高峰期，加上新冠肺炎次波疫情可能再次來襲，如交叉感染可能導致嚴重併發症甚至死亡。此外，新冠肺炎部分症狀和流感類似，恐造成兩者鑑別診斷困難。因此，高風險族群儘速接種流感疫苗極為重要，讓身體提早產生抗體防範流感，可進一步和新冠肺炎疫情區隔。完成疫苗接種後至少需2週才能產生保護力，請市民及早前往全市610間有懸掛紅布條的合約醫療院所接種疫苗，就可於農曆春節前後之流感高峰期前獲得足夠保護力。

高雄市政府楊明州秘書長接種流感疫苗(圖／高雄市政府提供)

衛生局表示，建議民眾前往合約醫療院所前，先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以免撲空或排隊仍打不到疫苗。高雄市去（108）年度65歲以上長者接種公費流感疫苗比例僅52.58%，為鼓勵長者及符合公費資格市民踴躍至合約院所接種，衛生局訂有「流感小疫苗，好康大方送」及「寶貝打疫苗，健康好禮送」抽獎活動，凡至本市合約院所接種公費流感疫苗者，皆有機會獲得按摩椅、遊戲主機、智慧型運動錶帶、50吋4K液晶電視、空氣清淨機、健康氣炸鍋、全自動咖啡機、血壓計、體重計和2,000元禮券等大獎。最後呼籲市民朋友持續力行「防疫新生活運動」，進出人潮聚集的密閉空間，尤其是中央流行疫情指揮中心公布的8大類高風險場所，務必正確配戴口罩，落實社交距離、勤洗手及生病在家休息等個人衛生防護，就能防範流感、新冠病毒和腸病毒的傳播，保護自己也保護他人。有關高雄市公費流感疫苗合約醫療院所、活動及相關接種資訊，可逕至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」查詢。(高雄市政府廣告)

(中時新聞網)