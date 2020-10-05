搶攻雙十買氣，電商龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網推出《雙十生日慶》於10月6日開跑，預估將推升今年momo《雙十生日慶》銷售年成長超過35%。

為歡慶雙十國慶到來，電商紛紛祭出大促活動吸買氣，富邦媒momo購物網亦推出《雙十生日慶》，自10月6日起至10月10日開跑，除了主打萬件商品下殺3折起外，還有「消費滿額送美食」、「天天送10萬」、「消費滿額加碼送momo幣」、「整點搶紅包」等消費者最熟悉又最好康的優惠活動；momo電視購物亦祭出「消費滿額送最高120% momo幣回饋」超狂活動；10月8日起至10月11日登入momo購物台app或momo購物網-電視購物館立馬抽最高60%回饋獎項，單筆消費滿990元(含)以上商品即可使用，活動期間累計消費滿6,000元，momo再送你抽中獎項翻倍回饋，最高可將120%momo幣回饋帶回家。

富邦媒預估，一連串促銷將推升今年momo《雙十生日慶》銷售年成長超過35%。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，富邦媒8月合併營收約54.8億元，年增28.7%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物業績再攀歷年同月新高，年增34.2%，且網路購物業績已連續7個月超過全公司營業額的90%，行動購物業績年增50%；累計1至8月合併營收約415.6億元，較去年同期成長30.4%。

(時報資訊)