台灣9月車市續旺，因部分國產新車上市，加上歐美進口車仍熱賣；根據監理所最新統計，台灣車市今年9月整體掛牌數達到3萬7241台，較去年同期成長13.4%，並較8月增長6.9%；今年前9月掛牌數達3萬25805台，較去年同期仍成長4.4%。

9月因過了農曆7月，加上歐系的豪華車品牌賓士大賣，BENZ賓士單月掛牌衝上3500多台，躍升為僅次於TOYOTA的品牌，並推升9月整體新車掛牌數衝上3.7萬多台，呈現年增及月增的榮景，且進口車的占有率逾五成，達50.1%。

觀察各車商表現，和泰車(2207)維持銷售龍頭地位，和泰車9月合計TOYOTA和LEXUS雙品牌單月掛牌數8521台，年減15.3%，月減21.7%，市佔率22.9%；和泰車1~9月合計TOYOTA和LEXUS雙品牌掛牌數106616台，仍年增6.9%，市占率32.7%。

9月進口車表現優於國產車，單月進口車共計掛牌1萬8669台，月增8.7%，年增21.6%。

進口豪華車BENZ賓士持續受惠新車到港，9月一口氣掛牌3573輛新車，年增75.1%，月增33.3%，並成為市場銷售第二大品牌，單月市占率達9.6%。

福特銷售表現亦亮眼，福特Ford品牌於9月銷售2978輛新車，年增72.2%，仍在市場銷售前三大車廠之列，惟月減8.7%。

韓系現代汽車HYUNDAI 9月在台銷售亦亮麗，單月掛牌1309台，年增71.8%%，月增率達99.8%。

表現優異的還有日系Honda品牌於9月銷售2849輛新車，年增35.9%，月增率高達135.1%，成為第四大車廠品牌。ALL NEW CR-V自9月5日展開全國店頭發表，出現銷售熱潮，9月以1753台銷售台數力壓群雄，穩坐國產SUV NO.1冠軍。因上市迄今接單暢旺，因此出現CR-V缺車情況，Honda Taiwan表示將致力於縮短車主交車時間。

中華車(2204)旗下兩個品牌MITSUBISHI、CMC 9月總計掛牌4044台，較去年增加6.6%，亦月增6.9%，主要受惠商用車銷售不錯，整體表現優於國產車。裕日車(2227)旗下兩個品牌NISSAN、INFINITI 9月總計掛牌2567台，較去年同期減少13.8%，月減率為0.2%。

此外，知名電動車品牌特斯拉TESLA 9月銷售也有好成績，單月掛牌1083台，成為第六大進口車品牌，掛牌數年增120.1%，月增率32.6%。

(時報資訊)