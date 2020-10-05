李姓男子今天4月1日貼文聲稱與對岸14歲COSER開房間，結果陽性確診，怎麼辦啊？因散佈謠言，妨害安寧秩序，但士林地院法官認為，並未提及「新冠肺炎」等關鍵字，愚人節並未造成任何見聞者心生恐懼，裁定不罰，可上訴。

李男在個人臉書張貼「上禮拜認識一個逃來台灣的對岸COSER，才14歲，因為他太可愛了，我們情投意合就開了房間，結果昨天陽性確診了，怎麼辦啊？」警方以「陽性確診」造成網路使用者的恐慌，以李散佈謠言、妨害安寧秩序，依違反社會秩序維護法送辦。

李辯稱，在雅虎知識家看到一則網路笑話「肛交是否比較容易得到ADSL？」網友戲稱愛滋病是ADSL，才會貼文回覆笑話，實際上沒有這名COSER，得知帖文有疑慮，已經立即刪文。

法官考量，4月7日為止，國內確診的376例個案中，並無貼文所指的14歲大陸籍女性，而且貼文時間點是愚人節，綜觀卷證當中，並沒有任何人因此心生畏懼，因而以沒有影響公共安寧，裁定不罰。

(中時 )