連鎖餐飲集團「肉多多集團」為分眾滿足不同客群消費需求與喜好，5日宣布成立「饌和牛」全新餐飲品牌搶進吃到飽市場，開在台南大遠百首店將於10/8日開始試營運，10/8日至10/25日試營運期間，用餐加贈價值199元「北海道生食級炙燒干貝」乙份。

「饌和牛」是肉多多集團旗下的第一個吃到飽品牌，標榜突破傳統的點餐框架，主打佈滿誘人油花與紋路的澳洲和牛，搭配桌邊湯頭服務的「和牛火鍋吃到飽」，與獨創招牌菜色結合的營運模式，打造前所未有的鍋物體驗。

「饌和牛」第一號門店選擇落腳在台南，肉多多集團董事長林少鈞指出，先前的疫情重創台灣餐飲業，可是肉多多火鍋位於台南的三家門店業績卻能夠持平，顯示當地的品牌餐飲有一定的市場，加上「牛肉=府城」的根深蒂固印象，因此在同業的動作兼趨保守之際，肉多多集團以肉多多火鍋31家直營門店的肉品品質保證和成功經驗，堅持新品牌/新門店的推動計畫還是持續進行，同時也選擇將「饌和牛」的第一步插旗台南。

「饌和牛」菜單中最大的亮點，除了有招牌主打的澳洲和牛，火鍋湯底也毫不馬虎，職人桌邊手作湯頭4選1（日式壽喜燒/日式味噌牛奶湯/養顏蕃茄湯/韓式大醬湯），搭配使用雞骨與豬大骨搭配數種藥材用文火慢熬的「味自慢老火湯」，以鴛鴦鍋雙湯底方式呈現。另外主廚團隊研發的獨創招牌菜色更是不容錯過，如頂端黑亮亮閃爍的「黑金和牛肉燥飯」、簡單，卻又不簡單的「極致饌和牛手捲」，以及和牛漢堡肉佐以肉汁、起司與蜂蜜芥末，覆以香脆的日式泡芙，每一口都是舌尖潰堤快感的「土石流和牛泡芙」。價格每人有498/638/726元等3種不同選擇。

(工商 )