內政部預告「新住民發展基金收支保管及運用辦法」修正案，其中可能大砍基金管理會的新住民代表，內政部長徐國勇下午在接受時代力量立委邱顯智質詢時承諾，今年的新住民代表的人數不會因為修正辦法而減少，另外也會協助NGO團體申請補助。

依照移民署規劃，未來基金管理會的人數，將從現行33人調整為29人，而且為了提升行政效能，基金管理由將從每2個月開一次會，縮減為每3個月開一次會。邱顯智在質詢時提出人數減少的疑義，強調總人數減少，但官方代表人員不變，修改辦法後有可能導到新住民代表也同時減少。邱顯智同時提出2015到2018年的統計，民間團體申請補助的件數，也從155件減少為57件。

邱顯智也說，法案預告期只有20天，且沒有英文版文，不利新住民了解修法內容。

徐國勇在答詢時提出兩點承諾，今年新住民代表的人數，不會因為辦法的修正而減少；另外也會協助NGO團體來申請補助。

(中時 )