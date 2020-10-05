美國總統川普上周確診新冠肺炎，就在宣布染疫前，他才參加完一場200人左右的募款活動，和部分金主談話、拍照，美媒形容，川普恐成為新冠病毒超級傳播源頭。

美國總統川普2日宣布確診新冠肺炎，前一天他才參加有200人出席的募款活動。

美國有限電視新聞網（CNN）報導，川普2日凌晨宣布確診新冠肺炎，前一天下午他才參加位在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高球俱樂部的一場進行至晚間的募款活動，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）透露，活動開始前1.5小時，部分幕僚及川普本人就已經知道川普貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎，不過他們仍決定如期進行募款活動。

路透社報導，新澤西州衛生署昨（4）日根據白宮提供的名單，宣布當天至少有206人參與募款活動，由於這些人都可能接觸到新冠病毒，呼籲有和川普及白宮幕僚近距離接觸的參與者自行隔離14天。

美國政治新聞網站「Politico」評論，這場募款活動可能成為「超級傳播事件」（super-spreader event），川普可能就是「源頭」。綜合「Politico」及CNN報導，當天的募款活動共分成3個場次，依照捐款金額的高低區分可參加的活動，一場是開放給所有人參加的戶外招待會，川普站在講台上發表演說、回答提問，和出席賓客保持社交距離，台下賓客席則被劃分成兩個區域，據出席民眾描述，多數賓客都沒有戴口罩。

第二場活動開放給捐款超過5萬美元的人士，他們獲得和川普合照的機會，2名參與該環節的德州金主表示，他們抵達會場前有先進行新冠病毒檢測，合照環節中每個人只能和川普簡短交談，時間甚至未達1分鐘，合照時他們也和川普保持6英尺的距離（約1.8公尺）。不過他們也回憶，除了工作人員，參與者都沒有戴口罩。

第三場活動是和川普舉行室內圓桌會議，只有捐款超過25萬美元的金主才受邀參與，當天一共有19名賓客受邀，這個環節進行約45分鐘至1小時。3名匿名賓客指出，所有受邀出席人士都有事先進行新冠檢測，不過多數人仍舊沒有戴口罩。

川普爆出確診新冠肺炎後，當天出席活動的金主們也紛紛進行病毒檢測，據紐約當地電視台「WABC」報導，來自達拉斯的金融業人士柯林（Charlie Kolean）表示，他從新澤西州回來後就進行病毒檢測，結果呈現陽性，未來幾天他還會再次進行檢測。另一名達拉斯赫克斯（Daniel Hux）4日表示目前為止他的身體狀況都還好，還會再進行病毒檢測。

(中時新聞網)