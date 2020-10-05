美國總統川普上周確診新冠肺炎，就在宣布染疫前，他才參加完一場200人左右的募款活動，和部分金主談話、拍照，美媒形容，川普恐成為新冠病毒超級傳播源頭。

美國總統川普2日宣布確診新冠肺炎，前一天他才參加有200人出席的募款活動。

美國有限電視新聞網（CNN）報導，川普2日凌晨宣布確診新冠肺炎，前一天下午他才參加位在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高球俱樂部的一場進行至晚間的募款活動，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）透露，活動開始前1.5小時，部分幕僚及川普本人就已經知道川普貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎，不過他們仍決定如期進行募款活動。

路透社報導，新澤西州衛生署昨（4）日根據白宮提供的名單，宣布當天至少有206人參與募款活動，由於這些人都可能接觸到新冠病毒，呼籲有和川普及白宮幕僚近距離接觸的參與者自行隔離14天。

美國政治新聞網站「Politico」評論，這場募款活動可能成為「超級傳播事件」（super-spreader event），川普可能就是「源頭」。綜合「Politico」及CNN報導，當天的募款活動共分成3個場次，依照捐款金額的高低區分可參加的活動，一場是開放給所有人參加的戶外招待會，川普站在講台上發表演說、回答提問，和出席賓客保持社交距離，台下賓客席則被劃分成兩個區域，據出席民眾描述，多數賓客都沒有戴口罩。

第二場活動開放給捐款超過5萬美元的人士，他們獲得和川普合照的機會，2名參與該環節的德州金主表示，他們抵達會場前有先進行新冠病毒檢測，合照環節中每個人只能和川普簡短交談，時間甚至未達1分鐘，合照時他們也和川普保持6英尺的距離（約1.8公尺）。不過他們也回憶，除了工作人員，參與者都沒有戴口罩。

第三場活動是和川普舉行室內圓桌會議，只有捐款超過25萬美元的金主才受邀參與，當天一共有19名賓客受邀，這個環節進行約45分鐘至1小時。3名匿名賓客指出，所有受邀出席人士都有事先進行新冠檢測，不過多數人仍舊沒有戴口罩。

川普爆出確診新冠肺炎後，當天出席活動的金主們也紛紛進行病毒檢測，據紐約當地電視台「WABC」報導，來自達拉斯的金融業人士柯林（Charlie Kolean）表示，他從新澤西州回來後就進行病毒檢測，結果呈現陽性，未來幾天他還會再次進行檢測。另一名達拉斯赫克斯（Daniel Hux）4日表示目前為止他的身體狀況都還好，還會再進行病毒檢測。

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文章來源：White House identified 206 people who attended Trump events in Bedminster, New Jersey: officials
文章來源：Trump took photos, had roundtable with donors at Bedminster fundraiser hours before announcing Covid diagnosis
文章來源：New Jersey officials fear Trump fundraiser in Bedminster could turn into super spreader
文章來源：Coronavirus News: NJ officials contact guests, employees who were at Trump fundraiser

(中時新聞網)

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